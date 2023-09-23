سنة أولى جامعة |الكليات تستقبل طلاب الثانوية العامة .. ونصائح ذهبية للتكيف والنجاح في الحياة الأكاديمية

خبراء تعليم لـ الطلاب الجدد :

الالتزام بالقيم والعادات والقوانين الجامعية وإظهار الاحترام

الالتزام بالحضور ومتابعة التكليفات والمذاكرة أولا بأول

يجب تعلم المهارات اللازمة للتعامل مع الحياة الجامعية

تستعد الجامعات المصرية من انطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد 2023-2024 ، و استقبال دفعه جديدة من طلاب الثانوية العامة بمختلف الكليات وطبقا لما تم ترشيحه من مكتب التنسيق لعام 2023.

ومن جانبه قدم الدكتور عاصم حجازي ،أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة قبل دخولهم الحياة الجامعية .

وقال الدكتور عاصم حجازى ، السنة الأولى من الجامعة بالنسبة لطالب انتهى من دراسته بالمرحلة الثانوية تمثل تحولا فارقا في حياته الأكاديمية وذلك لاختلاف نمط التعامل وطريقة الدراسة والتي يكون العبء الأكبر فيها على الطالب بالإضافة إلى التفاعل مع عدد كبير من الأصدقاء ذوي خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة وبالتالي فإن الطالب قد يشعر بالرهبة والتوتر والشعور بعدم القدرة على الانخراط في مجتمع الجامعة بسهولة .

و أضاف “ حجازى ” ، ولكن باتباع مجموعة من النصائح يمكن للطالب أن يحقق أعلى معدلات التكيف والنجاح في الحياة الجامعية ومنها :

أولا : الاستعداد الجيد بتوفير المستلزمات والاطلاع على المناهج والمقررات ونظام الدراسة وفرص العمل .

ثانيا :التفاؤل والأمل والطموح وتحديد الهدف بدقة وتذكر جيدا أن ما تعاني منه من خوف ورهبة يعاني منه أيضا الكثير من زملائك .

ثالثا: التحلي بالمرونة في التعامل مع الزملاء والتعامل بلطف مع الجميع .

رابعا: التعاون مع الزملاء في فهم واستيعاب التعليمات وتقديم النصائح والإرشادات .

خامسا: الالتزام بالقيم والعادات والقوانين الجامعية وإظهار الاحترام والتقدير للأساتذة والزملاء.

سادسا: الالتزام بالحضور ومتابعة التكليفات والمذاكرة أولا باول..

سابعا: يوجد بالجامعة العديد من الأنشطة التي تساعد في صقل شخصيتك وتنمية مهاراتك فاحرص على الاستفادة منها.

ثامنا :احرص على تكوين صداقات ولكن اختر أصدقاءك بعناية بحيث يتسمون بالجدية والالتزام والطموح والنشاط والتعاون والود وفرق بين الزملاء والأصدقاء.

وفى نفس السياق ، قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية ،أن الالتحاق بالجامعة قد يكون تحدًا كبيرًا للبعض، لذلك نقدم لهم بعض النصائح التي يمكن أن تساعدهم على التأقلم مع الحياة الجامعية الجديدة:

يُنصح بتخطيط الدراسة وتقسيم الوقت بين الدراسة والنوم والترفيه، وعدم ترك كل شيء اللحظة الأخيرة.

يمكن للطلاب الانضمام إلى الأندية الأسر الطلابية التي تتناسب مع اهتماماتهم ومواهبهم، وذلك لتوسيع دائرة معارفهم والتعرف على أصدقاء جدد.

ينبغي للطلاب تعلم المهارات اللازمة للتعامل مع الحياة الجامعية، مثل إدارة الوقت والتواصل الفعال والتعلم الذاتي والتحليل والتفكير النقدي.

وتابعت ، أن الانخراط في الحياة الجامعية يعتبر جزءًا أساسيًا من تجربة الطلاب الجدد كما ينبغي عليهم المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، مثل النوادي الطلابية والفرق الرياضية والمنظمات الطلابية من خلال الانخراط في تلك الأنشطة، يمكن للطلاب توسيع دائرة معارفهم وتطوير مهارات التواصل والقيادة.

والجدير بالذكر ، أنهت جامعة القاهرة جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023 / 2024 والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى والبالغ عددهم نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة أنهت جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق وانتظام العملية التعليمية والدراسة بالعام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة لمباني الجامعة والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.



وأكد الدكتور الخشت، على توفير كافة احتياجات وإمكانيات العملية التعليمية، وعناصر الجودة التي تتطلبها من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، مُشددًا على ضرورة انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، بما يضمن سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل.