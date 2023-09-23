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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعد نتانياهو يكشف موعد إتمام اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل

نتانياهو
نتانياهو

كشف مساعد بارز لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن الموعد الأرجح لتنقيذ اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وأوضح وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أن الانتهاء من اتفاق التطبيع بين الرياض وتل أبيب، سيكون نهاية العام الجاري أو بعد ذلك بقليل بحسب تصريحاته لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأشار ديرمر، إلى أنه يعتقد بشكل شخصي التوصل إلى اتفاق تطبيع نهائي مع السعودية"، مضيفًا أنه سيكون "بنهاية العام أو بعد فترة قصيرة من ذلك".

كما أشار إلى أن "إسرائيل تتحرك مع الولايات المتحدة، من أجل تحقيق متطلبات الرياض، والسماح لها بتخصيب اليورانيوم ضمن برنامج سلمي، وفي الوقت نفسه مواجهة أخطار الانتشار النووي".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة أن إسرائيل على "عتبة" إقامة علاقات مع السعودية، معتبرا أنه لن يكون للفلسطينيين حق "الفيتو" على العلاقات الإسرائيلية- العربية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية "الإمارات والبحرين والمغرب" كانت بمثابة إشارة إلى "فجر عصر جديد من السلام" والآن "أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية".

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس الجمعة 22 سبتمبر 2023 أنه "لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضا الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأضاف أبو ردينة، ردا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، "أن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني الذي حددته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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