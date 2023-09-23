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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالصور .. تحطم طائرة ركاب تابعة لفاجنر في مالي.. تفاصيل

أفادت الأنباء بتحطم طائرة ركاب تابعة لمجموعة فاجنر الروسية أثناء هبوطها في مطار مدينة غاو شمالي مالي.

قال موقع آير لايف، أنه قد تحطمت طائرة من طراز Il-76 على نهاية مدرج مطار جاو في مالي.


أفادت مصادر محلية بتحطم طائرة نقل من طراز IL-76 في المنطقة.

وهناك تكهنات بأن الطائرة ربما كانت تابعة لشركة “فاجنر”، لكن أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.


وتعد إليوشن إيل-76 ​ طائرة نقل جوية استراتيجية متعددة الأغراض، ذات أجنحة ثابتة، وأربعة محركات، صممها مكتب تصميم إليوشن في الاتحاد السوفيتي باعتبارها طائرة شحن تجارية في عام 1967، لتحل محل طائرة أنتونوف أن-12.

وقد تم تطويرها لتوصيل الآلات الثقيلة إلى المناطق النائية ذات الخدمات الضعيفة.

المناطق النائية الخدمات اتحاد السوفيتي فاجنر مالي

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