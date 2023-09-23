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رئيس التحرير
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الأرصاد تكشف خريطة فصل الخريف وتحذر من زيادة معدلات الأمطار

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدي البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن فصل الخريف بدأ فلكيا بشكل رسمى اليوم فى مصر وسوف يستمر لمدة 3 أشهر، وبذلك يكون موعد انتهائه الأربعاء  20 ديسمبر 2023.

وذلك بحسب ما أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.
وقالت الهيئة ، في بيان لها إن الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.


وأشارت إلى أننا سنشهد في هذا الخريف خلال تعرض البلاد لحالات من عدم الاستقرار، زيادة في معدلات سقوط الأمطار،  خاصة على مناطق من السواحل الشمالية، نتيجة التغيرات المناخية في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت انه عندما يوجد منخفض جوي شديد البرودة، في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية، التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

كما أشارت الهيئة إلى أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء سيتأثرون في بعض الأحيان بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي سيتسبب فى سقوط أمطار غزيرة، 
ومن المتوقع  خلال فصل الخريف هذا العام ايضا، أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وعن مناخ فصل الخريف قالت  الأرصاد الجوية إنه يتسم دائما بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام، فقد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في نصفه الأول.

ومن سماته أن تكون الشبورة المائية كثيفة وتصل لحد الضباب أحيانًا، خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية أو المسطحات المائية.

فالخريف يعتبر أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية فتكون درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

وعن مميزاته عن الفصول الأخرى، فمع حلول فصل الخريف وانتهاء الصيف، تنكسر حدة الحرارة على البلاد،  بانخفاض ملحوظ تحديدا على مناطق جنوب الصعيد، حيث سجلت اليوم 38 درجة مئوية، لأول مرة منذ فصل الصيف الذي كانت ترتفع بشكل مستمر وتكسر حاجز 40 و45 درجة في بعض الأحيان.

ويبدأ الليل فى الخريف بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية و يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، كما يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

كما تتساقط الأوراق من الأشجار في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تورق الأشجار في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وتبدأ البرودة بشكل تدريجي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تبدأ الحرارة بالارتفاع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

وايضا تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تذهب في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بعد الاعتدال، وتغرب الشمس لأول مرة في القطب الشمالي بعد أن كانت مشرقة لمدة 6 أشهر بينما تشرق لأول مرة في القطب الحنوبي بعد أن كانت غائبة لمدة 6 أشهر، وتبدأ الدوامة القطبية للرياح بالازدياد في النصف الشمالي بينما تضعف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

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