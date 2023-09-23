نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم أبناء الأعضاء المتميزين دراسيا

نظم نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى حفل تكريم أبناء أعضاء هيئة النيابة الإدارية المتفوقين دراسيا فى شهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار أحمد عبداللطيف عضو المجلس الاعلي للنيابة الادارية.

واستهل المستشار عبدالرؤوف موسى كلمته بتقديم الشكر والتقدير للمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية على حضوره الكريم ورعاية للمتميزين من أبناء هيئة النيابة الإدارية.

وفي كلمته، أعرب السيد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية على حرصه الدائم على دعم ورعاية المتفوقين من ابناء هيئة النيابة الإدارية كما قدم سيادته الشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا الجهد مع ابنائهم لتحقيق هذا التفوق العلمي



وقد أوضح المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي لنادي مستشاري النيابة الإدارية بأن فعاليات الحفل تضمنت تكريم ١٢٧ من أبناء أعضاء النيابة الإدارية المتفوقين فى الشهادات الدراسية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة مؤكدا حرص مجلس إدارة النادى على اقامة هذا الحفل سنويا إيمانًا بقيمة العلم وتشجيعا لأبناء أعضاء النيابة الإدارية على التميز والتفوق

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