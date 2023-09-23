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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الغد يجمع توكيلات الترشح للرئيس السيسى فى الانتخابات القادمة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

 قرر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن الحزب سيبدأ فى جمع توكيلات الترشح للرئيس السيسى من مختلف المحافظات.

كما قرر رئيس الغد تشكل لجنة مركزية من قيادات  الحزب ومجلس القبائل المصرية والعربية  للاشراف على جمع التوكيلات الشعبية للرئيس من جميع المحافظات مع تحديد المسؤلين فى كل محافظة من الحزب ومن مجلس القبائل.

 كما أعطى مصطفى التكليفات لجميع قيادات واعضاء الحزب ومجلس القبائل المصرية والعربية للمشاركة هم وزويهم  فى هذا العمل الوطنى المشرف، وكلف رئيس الحزب جميع أعضاء الحزب فى الإنخراط فى الأمر.

وأضاف رئيس الغد أنه سيجرى التنسيق مع وزير العدل لتفعيل التوكيلات الكترونيا تسهيلا على المواطنين.

 كان حزب الغد قد أعلن مطلع الشهر الجارى أن الحزب قرر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد للانتخابات الرئاسية 24-30.

 وينتظر حزب الغد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جدول المواعيد بعد غد الأثنين.

المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد توكيلات السيسي لجنة مركزية

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