انهيار أرضي ضخم على طريق سريع بالسويد | شاهد ماذا حدث

أعلنت الشرطة السويدية ، اليوم السبت، إصابة ثلاثة أشخاص عندما انزلقت سياراتهم وحافلة عن الطريق بسبب انهيار أرضي في غرب السويد تسبب في انهيار طريق سريع رئيسي يؤدي إلى النرويج في وقت مبكر من اليوم.

وأظهرت الصور حفرة يبلغ عرضها 500 مترا انفتحت على الطريق السريع إي 6، الذي يمتد من جنوب السويد إلى النرويج، وليس بعيدا عن جوتنبرج، ثاني أكبر مدينة في السويد.

وقالت الشرطة السويدية إن 4 سيارات وحافلة على الأقل انزلقت عن الطريق واصطدمت، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى.

كما لحقت أضرار بالعديد من المباني والمرافق، بما في ذلك مطعم من سلسلة برجر كينج.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوغست براندت لإذاعة "إس في تي" العامة السويدية إن خدمات الطوارئ السويدية تلقت إنذارا في الساعة 1:45 صباحا وأن جزءا كبيرا من طريق إي 6 قد انهار في ستينونجسوند، كما يقوم مسؤولو طوارئ بالبحث باستخدام كلاب مدربة بشكل خاص وموظفين للتأكد من عدم وجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.