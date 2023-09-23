سيول تغرق مدينة هندية وتجرف المواطنين والمركبات|فيديوهات صادمة

غرقت مدينة ناجبور في ولاية ماهاراشترا الهندية، بالمياه بعد هطول أمطار شديدة في المنطقة أسفرت عن تشكل فيضانات عارمة.

وحسب صحيفة "إنديا توداي"، هطلت أمطار غزيرة على مدينة ناجبور اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، مما أدى إلى غمر المناطق المنخفضة واتخاذ إجراءات لنقل السكان إلى أماكن أكثر أمانًا.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان في شمال البلاد.

ووفقًا لقسم الأرصاد الجوية، أبلغ مطار ناجبور عن سقوط 106 ملم من الأمطار حتى الساعة 5.30 صباحًا.

وبعد هطول أمطار غزيرة، أعلنت الإدارة عطلة للمدارس كإجراء احترازي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية.

وأظهرت مقاطع فيديو غرق شوارع مدينة ناجبور جراء هطول أمطار قياسية وتشكل فيضانات عارمة.

