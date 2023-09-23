إطلاق دفعات جديدة من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة

أُطلقت دفعات جديدة من البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية الموجودة بغلاف غزة، وعلى إثرها اندلع حريق بمستوطنة "نتيف هعسراه" في غلاف غزة، بفعل سقوط بالونة حارقة عليها.

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين ، اليوم السبت، باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا وشعائر تلمودية، قرب بابي المجلس وحطة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، أدوا طقوسا تلمودية، ورقصات استفزازية أمام المصلين.

وأعلن موقع "والا" العبري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار نحو فلسطيني بزعم إلقاء عبوة بالقرب من حدود قطاع غزة.