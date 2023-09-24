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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة.. صور

ذعر بأمريكا بعد التهام
ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة

تعتقد السلطات الأمريكية، أن تمساح متوحش التهم رجلا وهو على قيد الحياة ، وذلك بعد العثور على جثة منهوشة بطريقة مروعة.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  أظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة، الشرطة وهي تقف حول تمساح ضخم مغطى بالدماء، بعد العثور على جثة في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الجمعة في ريدجكريست بارك بولاية فلوريدا الأمريكية. 

ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة

ويقوم مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس بالتحقيق لكنه يعتقد أن الحيوان الوحشي ربما كان مسؤولاً عن وفاة الرجل، ويعتقد أنه قد تعرض للهجوم منه.

 

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التمساح قد قتل الرجل أم لا، أو إذا كان قد مات بالفعل وكان الزاحف العملاق يتغذى ببساطة على جثته.

 

وقالت جينيفر دين المحلية لـ BayNews9 إن التمساح كان أكبر تمساح رأته على الإطلاق، وتعتقد أنه ربما انزلق من بحيرة قريبة تعد موطنًا للعديد من المخلوقات.

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