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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 مشروبات لنسف دهون الكرش | تعرف عليها

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق لزيادة  معدل حرقك ونسف الدهون العنيده للكرش.

١- شرب القرفه بعد الاكل يزيد من حساسية الانسولين ويضبط مستوى سكر دمك.

٢- شرب الزنجبيل البارد يزود التاثير الحرارى الاطعمة و يزيد من معدل انتاج الطاقة بالجسم وتنشيط الدورة الدموية والليمفاوية وينشط عمليات الايض بالجسم .

٣-ملعقة صغيرة من خل التفاح العضوى مع كوب ماء بعد الغذاء وقبل النوم علاج فعلا لمرضى مقاومه الانسولين وارتفاع سكر وكولسترول الدم مرضى قرح المعده والاثنى عشر  والقولون يمتنعون.

٤- شرب عصير الكرفس او البقدونس  مع وجبة الافطار يوميا هو منجم من الفيتامينات والعناصر المعدنية للجسم .

٥- عصير نصف ليمونة مع ملعقة زيت زيتون صغيرة على الريق يوميا لعلاج المرارة الضعيفة
وينشط افراز العصارة الصفراويه لهضم وامتصاص جيد.

٦- ورقة من الكرنب اى لون أو ٧ ورقات جرجير  او فرع بروكلى او قرنبيط مسلوق .

٧- قلل بقدر استطاعتك من الخبز والدقيق الابيض و المكرونة وجرب الارز البنى او البسمتي افضل من الارز العادى.

٨-  شرب الشاى الاخضر بشرايح الليمون بعد الاكل .

 

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