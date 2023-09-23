8 مشروبات لنسف دهون الكرش | تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق لزيادة معدل حرقك ونسف الدهون العنيده للكرش.



١- شرب القرفه بعد الاكل يزيد من حساسية الانسولين ويضبط مستوى سكر دمك.

٢- شرب الزنجبيل البارد يزود التاثير الحرارى الاطعمة و يزيد من معدل انتاج الطاقة بالجسم وتنشيط الدورة الدموية والليمفاوية وينشط عمليات الايض بالجسم .

٣-ملعقة صغيرة من خل التفاح العضوى مع كوب ماء بعد الغذاء وقبل النوم علاج فعلا لمرضى مقاومه الانسولين وارتفاع سكر وكولسترول الدم مرضى قرح المعده والاثنى عشر والقولون يمتنعون.

٤- شرب عصير الكرفس او البقدونس مع وجبة الافطار يوميا هو منجم من الفيتامينات والعناصر المعدنية للجسم .



٥- عصير نصف ليمونة مع ملعقة زيت زيتون صغيرة على الريق يوميا لعلاج المرارة الضعيفة

وينشط افراز العصارة الصفراويه لهضم وامتصاص جيد.

٦- ورقة من الكرنب اى لون أو ٧ ورقات جرجير او فرع بروكلى او قرنبيط مسلوق .

٧- قلل بقدر استطاعتك من الخبز والدقيق الابيض و المكرونة وجرب الارز البنى او البسمتي افضل من الارز العادى.

٨- شرب الشاى الاخضر بشرايح الليمون بعد الاكل .