8 مشروبات لنسف دهون الكرش | تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق لزيادة معدل حرقك ونسف الدهون العنيده للكرش.
١- شرب القرفه بعد الاكل يزيد من حساسية الانسولين ويضبط مستوى سكر دمك.
٢- شرب الزنجبيل البارد يزود التاثير الحرارى الاطعمة و يزيد من معدل انتاج الطاقة بالجسم وتنشيط الدورة الدموية والليمفاوية وينشط عمليات الايض بالجسم .
٣-ملعقة صغيرة من خل التفاح العضوى مع كوب ماء بعد الغذاء وقبل النوم علاج فعلا لمرضى مقاومه الانسولين وارتفاع سكر وكولسترول الدم مرضى قرح المعده والاثنى عشر والقولون يمتنعون.
٤- شرب عصير الكرفس او البقدونس مع وجبة الافطار يوميا هو منجم من الفيتامينات والعناصر المعدنية للجسم .
٥- عصير نصف ليمونة مع ملعقة زيت زيتون صغيرة على الريق يوميا لعلاج المرارة الضعيفة
وينشط افراز العصارة الصفراويه لهضم وامتصاص جيد.
٦- ورقة من الكرنب اى لون أو ٧ ورقات جرجير او فرع بروكلى او قرنبيط مسلوق .
٧- قلل بقدر استطاعتك من الخبز والدقيق الابيض و المكرونة وجرب الارز البنى او البسمتي افضل من الارز العادى.
٨- شرب الشاى الاخضر بشرايح الليمون بعد الاكل .