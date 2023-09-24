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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 24-9-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2200 جنيه للبيع و 2210 جنيهات للشراء مع بداية تعاملات اليوم الأحد الأحد الموافق 24- 9-2023.

واستقر سعر الذهب في مصر  مع أول تداولات  اليوم ؛ في محلات الصاغة وذلك على مستوي الأعيرة المختلفة.

تراجع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 23-9-2023

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم الأربعاء

تراجع طفيف

ومع نهاية تعاملات أمس السبت، أظهرت تداولات المشغولات الذهبية، تراجعا مقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات.

عيار 24 

ووصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2514 جنيها للبيع و 2526 جنيها للشراء.

عيار 18


وبلغ سعر عيار 18 نحو 1886 جنيها للبيع و 1894 جنيها للشراء.

عيار 14 


وسجل سعر عيار 14 نحو 1467 جنيها للبيع و 1473 جنيها للشراء.

أوقية الذهب  


ووصل سعر أوقية الذهب  نحو 78.2 ألف جنيه للبيع و 78.6 ألف جنيه للشراء.

الجنيه الذهب  

 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.6 ألف جنيه للبيع و 17.7 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب  


ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.514 مليون جنيه للبيع و 2.525 مليون جنيه للشراء.

صادرات الذهب 


وعلي سياق متصل أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب قبل قرار الحكومة الخاصة بـ صفر جمارك قد وصل لـ 3000 جنيه ببعض المحلات، و بعد هذا القرار انخفضت الأسعار ووصلت الآن لـ 2220 جنيها .

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الجميع لاحظ الانخفاضات الكبيرة التي حدث في الذهب، وأن أسعار الذهب الآن تشهد استقرار بالأيام، وليس كما كان يحدث في اليوم تتغير الأسعار أكثر من مرة كل ساعات.

ولفت إلي أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها، وعيار 24 سجل 2531 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1898 جنيها للجرام، والبرصة العالمية تسجل 1924.

وأوضح أن انشاء مدينة الذهب حلم كبير لجميع العاملين في صناعة الذهب في مصر، وأن مدينة الذهب تعتبر نقلة تقنية قوية جدًا، لآنها ستكون لها تأثير على نجاح صناعة الذهب.

ولفت إلي أن المدينة ستكون على مساحة 115 فدانا بمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون بها مدرسة لـ الذهب، وسيكون بها معارض ومصانع محلية وعالمية.

وأشار إلي أن مدينة الذهب ستكون مركزا لـ صناعة الذهب المحلي و العالمي، وأن هذا الأمر من الإنجازات العظيمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف عن أنه مع الرئيس السيسي، سنصل لـ المستويات الأوروبية و الخليجية، في صناعة الذهب. 

سعر المصنعية والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


مصر في مرتبة متقدمة 


أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي عن شهر سبتمبر الجاري استحواذ مصر على حصة كبيرة من إجمالي احتياطيات الدول العربية من الذهب  بإجمالي 125.9 طن.

وذكر التقرير أن الدول المستحوذة على الحصص الأكبر من احتياطيات الدول العربية من الذهب جاءت بالترتيب التالي : السعودية 323.1 طن، لبنان 286.8 طن، الجزائر 173.6 طن، 132.6 طن للعراق، مصر 125.9 طن.
 

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