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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم الأربعاء

صدى البلد

نشر موقع البورصة المصرية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 20-9-2023 عند مستوى 2562 جنيها للعرض و2532 جنيها للطلب.

ونوهت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم اعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدني مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة او دقة تلك المعلومات.

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و يستعرض "صدى البلد" أسعار  الذهب خلال التعاملات اليوم، الأربعاء 20-9-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع “ايچيبت جولد برايس توداي”.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,225 جنيها للبيع و 2,245 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,543 جنيها للبيع و 2,566 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,907 جنيهات للبيع و 1,924 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  1,483 جنيها للبيع و 1,497 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم في مصر


وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,800 جنيه للبيع و 17,960 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة الذهب حوالي 79,083 جنيها للبيع، و 79,794 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,542,857 جنيها للبيع، و 2,565,714 جنيها للشراء.

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