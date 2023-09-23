جاء بدراجته .. الأزهر يصرف راتبًا شهريًا | ومنحة دراسية لطالب غيني

كشف الدكتورة نهلة الصعيدى مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين تفاصيل توجيه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برعاية الوافدين.

وقالت الصعيدى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور” أن الطالب الغيني، مامادو سافايو باري، جاء من بلاده، مستقلا دراجته الهوائية البسيطة للدراسة في الأزهر الشريف، متحملا التعب والعناء.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأوضحت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين،أنه جار الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام الطالب للدراسة فى الأزهر الشريف المؤسسة العريقة التى تحقق امنيات الطلاب فى مختلف دول العالم.

وأشارت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين أن فضيلته وجه بإعانة الطالب إعانة كاملة منها الإقامة والدراسة وتوفير راتب شهري له.