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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خالف القانون.. الشرطة الأمريكية توقف سائقا عمره 10 سنوات على الطريق السريع

توقيف الطفلين
توقيف الطفلين

أصيبت الشرطة في فلوريدا بصدمة؛ عندما تبين أن السائق الذي أوقفته على طريق سريع رئيسي، هو صبي يبلغ من العمر 10 سنوات.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تم إيقاف الصبي، وشقيقته البالغة من العمر 11 عامًا، في ألاتشوا، على بعد مئات الأميال من المكان الذي أبلغت والدتهما عن اختفائهما، وذلك في وقت سابق من الأسبوع المنقضي.

وقالت الشرطة إن الطفلين حاولا الهرب، بعد أن صادرت الأم أجهزتهما الإلكترونية.

وأبلغت والدتهما عن اختفاء السيارة السيدان البيضاء التي كانا يستقلانها في نورث بورت بولاية فلوريدا، وهي مدينة تبعد أكثر من 200 ميل (320 كم) عن ألاتشوا.

وقال مكتب الشريف إن الضباط علموا أن "الطفلين كانا منزعجين من والدتهما لأنها أخذت أجهزتهما الإلكترونية، وهو ما يعتقد أنه حدث لأنهما لم يستخدماهما بشكل مناسب".

وأضافت الشرطة أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة في المنزل.

ولفتت "تحدث محققونا بشكل مطول مع والدتهما التي كانت تبذل قصارى جهدها لتربية طفلين صغيرين وكانت متقبلة للغاية للتوصيات التي قدموها لمساعدتها في الحصول على المساعدة".

يذكر أن السن القانوني للحصول على تصريح التعلم في فلوريدا هو 15 عامًا، بينما يجب أن يكون عمر السائقين 18 عامًا للتقدم بطلب للحصول على ترخيص كامل.

فلوريدا طريق سريع السائق أمريكا الاذاعة البريطانية

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