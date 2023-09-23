الزراعة تنظم يوم حصاد لأصناف الأرز السوبر مبكرة النضج وعالية الإنتاجية

حضر الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتور حمدى الموافى رئيس المشروع القومى لتطوير وإنتاج الأرز الهجين والسوبر، يوم حصاد أصناف الأرز السوبر سخا سوبر ٣٠٢ وسخا سوبر ٣٠٣ المبكرة النضج وعالية المحصول والمقاومة للتغيرات المناخية وذلك بحقل المزارع محمد النقيب بقرية بوريك الحجر مركز طنطا محافظة الغربية .



وأشاد جميع الحضور بالأصناف العملاقة الحديثة من الأرز وأثنى السادة نواب البرلمان على الجهد المبذول من وزير الزراعة فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية ومنها محصول الأرز الذى شهد طفرة كبيرة.

حضر يوم الحصاد نواب البرلمان بمحافظة الغربية وعدد كبير من قيادات المحافظة وكبار مزارعى الأرز ووكلاء المعهد ومدير محطة بحوث سخا وفريق العمل بالمشروع القومى.