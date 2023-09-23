رئيس مهرجان سماع الدولي يؤكد مشاركة 30 فرقة عالمية متعددة الثقافات

كشف الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، تفاصيل انطلاق الدورة الـ 16 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج، من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، :"نقدم إضافات وثقافات مختلفة والمهرجان أصبح له مكانة دولية وجماهيرية كبيرة وفرق العالم تتسابق للمشاركة في هذا المهرجان".

وواصل:" نحن مرتبطين بعدد معين، وأتمنى الأعوام القادمة أن يتم استيعاب ذلك. فذهه رسالة قوية من مصر للعالم نؤكد فيه المحبة والسلام، والعالم بأكمله في حاجة لهذه المعاني".

وشدد على أن المهرجان مهتم كثيرًا بإفريقيا ودول عربية مختلفة، وهناك فرق كثيرة تشارك في المهرجان وخاصة من جنوب السودان وإندونيسيا ورومانيا واليونان، مضيفًا أنه يوجد 30 فرقة مختلفة الثقافات تشارك في المهرجان.