عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 24 سبتمبر2023: تغييرات إيجابية تزيد فرص نجاحك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.


برج العقرب اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

يمتاز مولود برج العقرب بطيبة القلب وحسن التصرف، فهو شخص قيادى ناجح، صبور يمتلك القدرة على تحمل الصعاب، طموح مثقف ذكى قادر على التعامل تحت ضغط محب للسفر ومبدع بحياته، يمتلك روح القيادة يجيد الاهتمام بشريك حياته.

كما يعرف عن مولود برج العقرب أنه شخص سريع الفهم كثير التسامح، يمتلك قلبا أبيض يجيد التعامل بحب مع من حوله، لا يجيد الكذب يتصف بالعديد من الصفات التى يفضلها الكثير من الأشخاص.


برج العقرب حظك اليوم مهنيا

من الأفضل أن يحرص مولود برج العقرب على الاستقرار المهنى خلال الفترات المقبلة، لكونه شخصية جيدة محبة للعمل يمتلك عددا كبيرا من المهارات التى تؤهله للفوز بالمناصب العليا، لذا حافظ على قوتك المهنية.

برج العقرب حظك اليوم ماليا

برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.


برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

بالرغم من أن مولود برج العقرب من الشخصيات المشغولة بشكل دائم، لكنه يجيد توفير بعض الوقت للجلوس مع شريك حياته لكى يتبادل معه الاهتمام والحب، والهدايا.


حظك اليوم البرج العقرب صحيا

مارس التمارين الرياضية للحفاظ على جسمك بشكل دائم وحاول أن تبتعد عن الأكلات التى تتسبب فى احتباس المياه بقدر كبير، أيضًا تناول القليل من الفاكهة والسوائل.


برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:


يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن الفترات المقبلة من حظ مولود برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، تغيرات إيجابية، ترفع من شأنك وتزيد من فرص النجاح.

برج العقرب برج العقرب وحظك اليوم الأحد برج العقرب وحظك اليوم مهنيا برج العقرب حظك اليوم عاطفيا برج العقرب حظك اليوم ماليا الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

موقف صادم من شيكابالا لـ نجل لاعب كرة قدم مصري شهير

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 24 سبتمبر 2023 .. صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العذراء .. حظك اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023: اعتن بصحتك جيدا

وصفة جديدة لمتبعي الدايت.. طريقة تحضير فتة الخضار المشوي

في اليوم العالمي له.. 5 معلومات صادمة عن مرض ألزهايمر

قابلها بحفل زفاف.. كيف وقع نجم الأهلي في حب ملكة جمال مصر؟

نصائح تساعد الطلاب على التركيز في الدراسة.. تعرف عليها

بعد وقف تصديره.. 10 فوائد لتناول البصل يوميا

احذر العسل المغشوش.. كيف تتعرف عليه بسهولة؟

ترشيحاتنا

باتشيكو يبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل.. تفاصيل

وانت قاعد في بيتك.. إزاي تحصل على فتوى مستعجلة من دار الإفتاء المصرية

ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة.. صور

رابط مباشر للحصول على نتيجه تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-9-2023

سامسونج تنتقم من آبل.. Samsung Galaxy S24 Ultra بمواصفات خارقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير معجنات النقانق

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ