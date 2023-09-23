على هامش البطولة المفتوحة|«كاراتيه الشرقية» تكرّم اللاعبين من ذوي الهمم بحضور «عبدالعظيم»..شاهد

كرّمت منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الكابتن أحمد زكريا، اللاعبين الأبطال من ذوي الهمم، على هامش بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه -«بطولة الوفاء للمهندس محمد الشافعي المسلمي»- بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.
وافتتحت بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه فعالياتها الخميس الماضي بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والهيئات بمحافظة الشرقية لمدة 4 أيام هي عمر البطولة التي تختتم فعالياتها اليوم الأحد، والتي شهدت منافسات قوية بين اللاعبين بحضور كل من الكابتن أحمد زكريا رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه والكابتن أسامة البدرى، المدير التنفيذي للمنطقة، ورئيس لجنة المسابقات وعضو اللجنة العليا للمسابقات الدكتور أحمد الزيدي، وعلى هاني المدير المالي.
بالإضافة إلى رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي الدكتور أحمد جلال الألفي والحكم الدولي الدكتور عصام صقر، والحكم الدولي الكابتن إبراهيم إبراهيم، والحكم الدولي الدكتور محمد هاشم، والحكم الدولي الكابتن محمود عرابي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم بالمنطقة، وأعضاء مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه الكباتن أحمد خليل، والكابتن أحمد عرابي، والدكتور تامر سعد، والدكتور أحمد الشوادفي، وبإشراف اللجنة الطبية الدكتور عبدالله أبو زيد، وقام بتغطية البطولة رئيس اللجنة الإعلامية لمنطقة الشرقية للكاراتيه سفيان قنديل.