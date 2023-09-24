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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هندي يقود التوكتوك على كرسي مكتب.. فيديو

شاهد سائق يقود التوكتوك
شاهد سائق يقود التوكتوك على كرسي مكتب|فيديو

عندما تكون الشياكة صفة و"البرستيج" أسلوب حياة، لن يتخلى عنهما صاحبهما حتى ولو ركب "التوكتوك".

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسائق توكتوك في مدينة بنجالورو الهندية وهو يقوده في جميع أنحاء المدينة جالسًا على "كرسي مكتب".

 يظهر السائق جالسًا على كرسي مكتب داخل التوكتوك، وهو كرسي أنيق يستخدمه كذلك اللاعبون الذين يقضون ساعات طويلة في لعب ألعاب الفيديو أمام الكمبيوتر.

حصد مقطع الفيديو العديد من التعليقات وإعادة التغريد وانتشر بسرعة كبيرة، حيث ترك العديد منهم في انقسامات وهم ينظرون إلى الصورة.

وفي حالة أخرى، شارك أحد الركاب كيف اكتشف عربة يد بها مصابيح LED متعددة الألوان، وأبواب ونوافذ زجاجية على جانب السائق والركاب، والعديد من الميزات الأخرى.

التوكتوك سائق توكتوك الهند توكتوك لعب ألعاب الفيديو مصابيح LED

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