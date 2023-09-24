موعد المولد النبوي الشريف 2023.. دار الإفتاء تحدده بالهجري والميلادي

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد المولد النبوي الشريف 2023، منوهة بأنه وفقا للحسابات الفلكية ورؤية هلال شهر ربيع الأول فإنه سيكون يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق ٢٧-٩-٢٠٢٣م.

موعد المولد النبوي الشريف 2023

وذكرت دار الإفتاء، أنه لابد مع ذكر موعد المولد النبوي الشريف، التأكيد أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة جائز شرعا، ولا يعتبر من البدع، كما يزعم ويروج بعض أصحاب الفتاوى المضللة.

وأوضحت، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أمر أجمع عليه علماء الأمة، وهو شهادة بالحب لسيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- وشكر لله تعالى على هذه النعمة، كما أن المسلمون عبر العصور اعتادوا على هذا الاحتفال.

واستشهدت دار الإفتاء، على هذا الحكم بقول الله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58]، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: "فضلُ الله: العلمُ، ورحمتُه: مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم".

شراء حلوى المولد

وأصدرت دار الإفتاء، فتوى لها بخصوص شراء حلوى المولد النبوي الشريف، منوهة أن التهادى بها من باب إظهار الفرح والسرور بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكلها أمرٌ جائز ومستحبٌ شرعًا.

وذكرت أن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس سُنةً حسنة، فالتهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادوْا تَحَابوْا» (موطأ مالك)، ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخُرى؛ كَإدْخَالِ السُّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا؛ لأنَّ "للوسائل أحكام المقاصد".