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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محاولة لخطف كولر من الأهلي.. إغراءات سعودية بالملايين والمدرب يرد بـ3 كلمات

كولر
كولر

ظهرت أقاويل كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية حول مدرب النادي الأهلي كولر، ووصف جمهور النادي الأهلي أن تلك الأقاويل بأنها محاولة لاختطاف المدرب من النادي.

الأهلي 

اختطاف كولر من الأهلي

كشف هاني حتحوت، عن قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الناي الأهلي، بشأن العروض المقدمة له من الدوري السعودي.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، إن كولر تلقى عرضا من الهلال والشباب السعوديين، لافتا إلى أن عرض الأخير بقيمة 8 ملايين دولار.

وتابع حتحوت، أن الشباب السعودي تواصل مع وكيل كولر وقدم عرضا ماليا بقيمة 8 مليون دولار في الموسم، مع دفع الشرط الجزائي المقرر في عقده مع الأهلي، كما عرض الشباب تعويض كولر عن قيمة باقي عقده كاملا حال إقالته من أجل إغراء السويسري، مضيفا أن الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي يقدر بـ3 أشهر من راتبه.

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رد كولر على عرض النادي السعودي

وأشار حتحوت إلى ان كولر يميل للاستمرار مع الأهلي، فقد سبق ورفض عروضا مغرية في فترات سابقة.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن كولر رفض العرض قائلًا: "مش هسيب الأهلي".

الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا

ويستهل النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من زمن المسابقة.

وحقق النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال الموسم المنصرم على حساب فريق الوداد المغربي، بعد أن نجح المارد الأحمر في الفوز ذهاباً بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفرض رجال مارسيل كولر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أرضية مركب “محمد الخامس”، ويحصد النجمة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

الاهلي 

الغيابات تضرب الأهلي قبل مباراة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

ويدخل النادي الأهلي، مباراة فريق سان جورج الإثيوبي، وهو يعاني من العديد بالغيابات التي قد تؤثر على كتيبة مارسيل كولر خلال المباراة، ويغيب عن المارد الأحمر كل من:

- عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي وبيرسي تاو: للإصابة.

- ويفقد الأهلي خدمات المغربي رضا سليم للإيقاف، وذلك عقب طرده مع الجيش الملكي في بطولة الكونفدرالية خلال الموسم الماضي، حيث غاب عن مباراة مع فريقه السابق والثانية ستكون مع الأهلي.

- بينما يغيب المهاجم الفرنسي الجديد للفريق الفرنسي أنتوني موديست عن الأهلي خلال المباراة، نظراً لعدم قيده في القائمة الإفريقية الأولى، وبالتالي لن يكون متاحا قبل دور المجموعات حال تأهل إليه الأهلي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يخوض المدرب السويسري مارسيل كولر مباراة الذهاب أمام فريق سان جورج الإثيوبي، بتشكيل شبه اضطراري نظراً لحدوث العديد من الغيابات في صفوف الفريق قبل المباراة.

وسيكون تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

في خط الهجوم: حسين الشحات - كهربا - أحمد عبد القادر.

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