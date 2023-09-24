ثاني جراحة زرع قلب خنزير لأمريكي.. والفريق الطبي يؤكد نجاح العملية|شاهد

زراعة قلب خنزير لرجل.. أجرى الأمريكي لورانس فوسيت عملية زراعة قلب، وهو ثاني رجل في العالم سيحاول إكمال حياته بقلب خنزير، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



وقال فوسيت: “لقد كانت عائلتي بأكملها رائعة لذا سأقاتل بكل ما أوتيت من قوة للبقاء معهم جميعًا لفترة أطول لكن من الناحية الواقعية لا تزال هذه العملية في مرحلة مبكرة ويجب أن أكون مستعدا لقبول أي نتيجة نتوصل إليها”.



وفي الغرفة المجاورة بدأت العملية الدقيقة بأيدي عشرات المختصين والجراحين يقودهم الدكتور محمد محيي الدين، حيث انتزعوا قلب الخنزير المعدل وراثيا هذا وزرعوه في صدر المريض.



فوسيت البالغ من العمر 58 عاما لم يكن مؤهلا لعملية زراعة قلب بشري مادفع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمنحه تصريحا لإجراء هذه العملية كفرصة أخيرة لإنقاذ حياته ويراقب الأطباء الحالة الصحية لفوسيت وبدءه بالتعافي آملين ألا يواجه نفس مصير ديفيد بينيت الذي كان أول مريض تجرى له هذه العملية منذ عام إلا أنه توفى بعد شهرين فيما أرجع الأطباء سبب وفاته لفيروس بقلب الخنزير.