روشتة طبية لمرضى حساسية الصدر في الخريف.. أمجد الحداد يوضحها| فيديو

قدم الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، مجموعة من النصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية في فصل الخريف.

وقال الدكتور أمجد الحداد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، إن الأتربة من أكثر العوامل الخارجية التي تؤثر على أصحاب الحساسية، وتسبب العدوى التنفسية، لافتا إلى أن العدوى التنفسية لمرضى الحساسية أكثر حدة وقد تصل لأزمات ربوية.

ونصح "الحداد" مرضى حساسية الصدر بمتابعة النشرات الجوية، وفي حالة وجود موجة من الأتربة يفضل عدم النزول من البيت، وفي حالة الضرورة للنزول لا بد من ارتداء الكمامة لتكون حائط صد قوي ضد الأتربة، واستخدام بخاخات الأنف، وموسعات الشعب من الآن، وعدم انتظار حدوث تقلبات جوية.

