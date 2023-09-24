لم شمل الأسرة المصرية.. تفاصيل تزويد معارض أهلا مدارس بالسلع الغذائية| فيديو

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين تعليقا على تزويد معارض " أهلا مدارس " بالسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، إن المعارض تقام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهي تضم كل ما يحتاجه الطالب المصري " تحت سقف واحد " ، لافتا إلى أن المعرض الرئيسي يقام على مساحة 6000 متر ، ويضم 178 جناحا.

وأضاف أحمد أبو الفضل ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن التخفيضات لا تقل عن 20% ، وهناك بالمعرض الاساسي 70 جناحا للمستلزمات المكتبية ، فضلا عم وجود أجنحة للمصنوعات الجلدية والشنط والأحذية.

وتابع " أبو الفضل " ، أن الشركة القابضة بالتموين توفر جميع أنواع السلع الغذائية بأنواعها، والجبن والألبان والمربات.

وأكمل: المعرض للأسرة المصرية كلها وليس الطالب فقط ، وهناك هذا العام توازن بين احتياجات الطالب والاسرة ، ولم شمل الاسرة ، موضحا أن ٨٠٪؜ من المنتجات بالمعرض صناعة مصرية .