السفير محمد إدريس: صوت أفريقيا غائب في مجلس الأمن

قال السفير محمد إدريس، مستشار صندوق السلام بالأمم المتحدة، إنَّ تنوع فعاليات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعكس حجم المشكلات التي يواجهها العالم على الأصعدة، الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وفي حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، الذي جرى عرضه على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أضاف "إدريس" أنَّ دور الأمم المتحدة في الأزمة الأوكرانية يقتصر على المناشدة، والأمم المتحدة إحدى ضحايا الأزمة "الروسية - الأوكرانية".

وأكد أنَّ صندوق بناء السلام هدفه مساعدة الدول في خططها الوطنية، وإفريقيا طالبت بمقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة، إذ إننا نجد أن صوت القارة الأفريقية غائب في مجلس الأمن، والعالم حاليًا أجوج ما يكون إلى التعاون الدولي.

وذكر أنَّ الأمم المتحدة بمفردها لا تستطيع حلّ أزمة الغذاء في العالم، والدول الكبرى استغلتها لتحقيق مصالحها الخاصة، وأشاد بالدور المصري الكبير في التعامل مع قضايا التنمية بالأمم المتحدة.

وأوضح أنَّ أهداف المنظمة تتمثل في معالجة قضايا عديدة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وحلّ أزمة الطاقة والتعليم وحقوق الإنسان، لافتًا إلى توجيه الأمم المتحدة بتسريع وتيرة التعامل مع أهداف المنظمة بشأن التنمية المستدامة.

