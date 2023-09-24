شريف باسيلي: صومعة بالشرقية تحفظ هدر 10% من انتاج القمح بالمحافظة

قال شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامة، إن صومعة منيا القمح المطورة بمحافظة الشرقية احد مشروعات تطوير الشون الحالية إلى صوامع تكنولوجية مطورة بسعة تخزين 5 آلاف طن ضمن 6 شون سيتم تطويرها باجمالي سعة نخزينية 30 ألف طن قمح.

وأوضح شريف باسيلي، أن مشروع تطوير الشون الحقليةالى صوامع تكنولوجية مطورة يأتي بالتعاون مع ايطاليا ضمن مبادرة مبادلة الديون مع الدولة الإيطالية لافتا إلى أن تطوير الشون الحقلية إلى صوامع تكنولوجية مطورة يمنع هدر 10% من إجمالي القمح الذي يتم تخزينه في الشون التربية بسبب الحشرات وسوء الطقس.

وأوضح باسيلي، أنه تم إنشاء نحو 50 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية بسعة تخزينية 3.4 مليون طن ثم البدء بإنشاء 60 صومعة حالية مطورة حالية بهدف اختيار أماكن استراتيجية لاستلام القمح المحلي من المزارعين بما يحافظ على قمح الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ومحافظ الشرقية اللواء ممدوح غراب والسفير الإيطالي بالقاهرة صومة منيا القمح المطورة من شوية ترابية بسعة تخزينية 5 آلاف طن ضمن برنامج مبادرة الديون الايطالية.