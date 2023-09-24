كولر وباتشيكو.. الثنائي الأفضل بين الإغراء المالي والرحيل المؤكد |اعرف الوجهة المقبلة

يبدو أن رياح تغيير المدربين ستضرب الدوري المصري مبكرا، فبعد مرور جولة واحدة بات اسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، مرشحا لتدريب فريق الشباب السعودي، والبرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب بيراميدز، مرشحا لقيادة مارسيليا الفرنسي.

كوبر وباتشيكو هما الثنائي الأفضل في مصر العام الماضي، إذ قاد الأول الأهلي للتتويج بكافة الألقاب الممكنة، بينما حقق الثاني إنجازا تاريخيا مع بيراميدز بقيادته للمركز الثاني في الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مارسيل كولر تلقى عرضا ضخما من الشباب السعودي بقيمة 8 ملايين دولار سنويا لقيادة الفريق، كما ترددت أنباء عن اهتمام الهلال أيضا بالتعاقد مع المدرب السويسري.

ورغم التكهنات إلا أنه لم يخرج أي رد رسمي سواء من الشباب أو من جانب الأهلي حول إمكانية رحيل مارسيل كولر، علما بأن المدرب جدد عقده مؤخرا مع القلعة الحمراء، كما عبر عن سعادته بتواجده في القلعة الحمراء في العديد من المناسبات.

باتشيكو يطلب الرحيل.. وبيراميدز يوافق

أما البرتغالي جايمي باتشيكو، فقد طلب الرحيل رسميا عن بيراميدز، عقب مباراة البنك الأهلي في مباراة الدوري المصري، غدا الإثنين، بعد ارتباط اسمه بتدريب مارسيليا الفرنسي.

وقال جايمي باتشيكو في تصريحات صحيفة: “أبلغت رئيس النادي برغبتي في الرحيل بعد المباراة التالية”.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، موافقة بيراميدز على رحيل جايمي باتشيكو، إذ قال: "“باتشيكو طلب من إدارة بيراميدز الرحيل عقب مباراة البنك الأهلي المقبلة لاهتمامه بتدريب مارسيليا بعد إقالة مديره الفني وتعيين مدرب مؤقت”.

وأضاف: "إدارة بيراميدز قالت للمدرب ادفع الشرط الجزائي ومع ألف مليون سلامة، لا يوجد مشكلة نهائيا في هذا الأمر".

كان بيراميدز تعادل مع الزمالك 2-2، الخميس الماضي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.