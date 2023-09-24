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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أشرف صادق: الهدف من إنشاء الصوامع الحقلية التسهيل على المزارعين والموردين

صدى البلد

قال الدكتور أشرف صادق، العضو المنتدب لشركة الصوامع، إن صومعة منيا القمح الحقلية هي واحدة من 6 صوامع تم إنشاؤها خلال الفترة الأخيرة، منها 4 صوامع في محافظة الشرقية، لافتا إلى أن محافظة الشرقية تعد أكبر محافظة منتجة للقمح على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف صادق، خلال افتتاح صومعة منيا القمح المطورة، أن الهدف من إنشاء الصوامع الحقلية هو التسهيل على المزارعين والموردين وتقليل تكاليف النقل واستهلاك الطرق والوقود  وفتح فرص عمل للعاملين بالمحافظة وبناء كوادر فنية مؤهلة ومدربة.

وأكد أن الصومعة الحقلية لها نفس إمكانيات الصومعة المركزية ولكن بسعة تخزينية أقل، ويوجد بداخلها عدد من الخلايا لإتاحة الفرصة للفصل بين القمح المحلي والمستورد، ومعدل استقبالها يبلغ 100 طن /ساعة مقارنة بنحو 200 طن /ساعة بالصوامع المركزية.

وأشار صادق إلى أن الصومعة الحلقية تتميز بتعدد نقاط الاستقبال في المناطق المنتجة، وذلك لمنع التكدس والازدحام على الصوامع المركزية، لافتا إلى أن السعة التخزينية للصومعة 5 آلاف طن وتتضمن 4 خلايا كل خلية 1250 طن والتكلفة الاستثمارية 70 مليون جنيه.

وتابع: "يشمل برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا إنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا (عدوة)، والشرقية (أبو حماد، ونزلة الخيال، وطوخ القرموص، ومنيا القمح)، والمنوفية (قويسنا).

الصوامع صومعة منيا القمح الصوامع الحقلية مبادلة الديون

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