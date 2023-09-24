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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون ميكب.. سينتيا خليفة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة

شاركت الفنانة سينتيا خليفة، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت سينتيا ، في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، بدون مكيب ومعتمدة علي إنسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

 

ونشرت الفنانة سينتيا خليفة ، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، عبر خاصة الستورى، تخرج فيه عن صمتها بعد حالة الجدل التى أثارتها بسبب نظرات الناس لها بعد كل إطلالة لها

وقالت سينتيا خليفة إنها تعرضت لموقف صعب فى الفترة الأخيرة بسبب نظرة الناس لها والتى وصفتها بالغريبة، خاصة أنها موجهة إلى إطلالتها وجسدها. 

سينتيا خليفة 

وشاركت الفنانة سينتيا خليفة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر  صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت سينتيا خليفة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا صيفيا من عطلتها الصيفية.

وشاركت الفنانة سينتيا خليفة في العديد من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 75 في مدينة كان الفرنسية، وكانت مشاركتها الأبرز في الجلسة الحوارية تحت عنوان "المرأة في السينما" تحت رعاية هيئة الأفلام في صقلية Sicily Film Commissio.

وتم الإعلان عن بدء تصوير الفيلم “Sicilian Holiday” للمخرجة الإيطالية ميكايلا سكولاري والمنتج الحائز على جائزة الأوسكار آدم ليبزيج في الربع الأخير من العام الحالي والذي تقدم فيه سينتيا خليفة أحد الأدوار الرئيسية.

وخلال تواجدها في كان، شاركت سينتيا خليفة في العديد من فعاليات السجادة الحمراء والعروض الخاصة للأفلام، كما حرصت على تلبية دعوة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لحضور حفلهم الخاص المقام ضمن فعاليات مهرجان كان هذا العام للاحتفاء بدور المرأة في السينما والاعتراف بمكانة كلّ من صانعات الأفلام والممثلات.

 

اطلالات سينتيا خليفة

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