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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تجهيز مركز لعلاج الحروق بمستشفى القناطر الخيرية في القليوبية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة أسرة الرعايات المركزة لأقسام الحروق، من 72 سريرا إلى 140 سريرا رعاية حروق، وزيادة أقسام الداخلي من 518 سريرا إلى 555 سريرا، وجاري على توفير عدد أكبر من الأسرة للوصول للنسب العالمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يجري تجهيز أقسام الحروق بالمستلزمات الضرورية للتعامل مع حالات الحروق طبقا للمواصفات العالمية، كما تم إدراج 51 مركزا ووحدة للحروق في 21 محافظة من محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تنظيم تحويل هذه الحالات من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات، و137 لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، بالتنسيق السريع مع الإسعاف لنقل المرضى وسرعة التعامل معهم في الساعات الأولى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة تعمل حاليا على تجهيز أحد أكبر مراكز علاج الحروق بمستشفى القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، ويتكون من ثلاث أدوار، بعد عرض الخطة التنفيذية لاستكمال الأعمال اللازمة لتشغيل المبنى.

ونوه «عبدالغفار» بأن المركز الجديد يضم (عيادات خارجية – صيدلية –غرف أشعة مقطعية – طوارئ- إنعاش قلبي – 4 أسرة كشف وتوجيه – 4 أسرة تدخل طبي –2 إفاقة – غرفة إسعاف أطفال- 3 غرف حمام مائي- 3 غرف عمليات –معمل بنك جلد – 9 غرف عناية مركزة –غرفة غسيل كلوي –غرفة معالجة غير مائية – قسم تعقيم مركزي – قسم علاج طبيعي – قسم إقامة للمرضى بسعة 12 سريرا- معمل دم – معمل كيميائي – معمل بكتريولوجي).

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أن المستشفيات المدرج بها أقسام الحروق على مستوى المحافظات هي (المنيرة العام- شبرا العام- السلام التخصصي – الشيخ زايد آل نهيان – أحمد ماهر التعليمي – المطرية التعليمي – الحوامدية العام – إمبابة العام – أم المصريين العام – أبوقير المركزي – رأس التين العام – الجمهورية العام – حوش عيسى المركزي – رشيد المركزي – إيتاي البارود المركزي – كفر الدوار العام – منوف العام – اشمون العام – مطروح العام – زفته العام – كفر الزيات العام – كفر الشيخ العام – العبور للتأمين الصحي – فاقوس المركزي – بلبيس المركزي – أبو حماد المركزي – ههيا المركزي – السنبلاوين العام – ميت غمرالمركزي – المنزلة المركزي – المنصورة الجديدة – كفر سعد المركزي – دمياط التخصصي – المجمع الطبي بالإسماعلية – السويس العام – الفيوم العام – بني سويف التخصصي – مغاغة المركزي – المنيا العام – ملوي التخصصي – أسيوط العام – الإيمان العام – ديروط العام – القوصية المركزي – أبوتيج النموذجي – الغردقة العام – سوهاج العام – اخميم المركزي – قنا العام – الأقصر الدولي).

وأكد «الخطيب» على الدعم الكامل الذي يوفره الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لتدريب الفرق الطبية التي تعمل في أقسام الحروق، على أفضل طرق للعلاج، وأهمية الدعم النفسي للمرضى، مشيرا إلى عقد دورات تدريبية بمشاركة أساتذة أقسام الحروق والتجميل بجامعات (الإسكندرية – أسيوط – الأزهر – المنيا- قناة السويس – عين شمس – المنصورة – المنوفية).

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