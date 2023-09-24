العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

قدمت مذيعة صدى ايمان عبد اللطيف تغطية إخبارية جديدة حيث أثار العالم الهولندي في مجال الزلازل، فرانك هوجربيتس، موجة من القلق مجددا بعد تحذيره من احتمالية حدوث زلزال قوي قد يصل إلى 8.5 درجة على مقياس ريختر في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

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وذلك وفقا للتقارير التي أعاد نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، المعروفة سابقًا باسم تويتر. وتأتي هذه التوقعات بناءً على أبحاثه الخاصة ودراسته المستمرة للأنماط الزلزالية.

وأشارهوجربيتس إلى أن الزلزال المرتقب قد يتبعه سلسلة من الهزات الارتدادية، التي قد تصل قوتها حتى 6 درجات على مقياس ريختر، خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.

واشتمل التحذير على عدة سيناريوهات محتملة للزلزال المتوقع، محددا نسبا تتراوح بين 50% و70% لاحتمالية حدوث زلزال بقوة تتراوح بين 7 إلى 8.5 درجات.

وأوضح العالم الشهير بتنبؤاته المثيرة للجدل، أن أسباب هذه التوقعات تعود إلى اقتران المريخ وعطارد والمشتري في تاريخ 22 سبتمبر، مما قد يسبب هزة زلزالية قوية في الأيام التي تليها، حسبما نقلت "تركيا الآن".

وفي ظل الارتباك والجدل الكبير الذي أثير حول توقعات هوجربيتس، قام بالرد على التساؤلات والاستفسارات المتزايدة حول احتمالية حدوث تسونامي كنتيجة للزلزال المتوقع.