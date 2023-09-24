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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دلق علينا مياه النار.. ضحية والده في القاهرة يكشف مفاجأة

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة قيام عامل بإلقاء مياه النار على ابنيه البالغين من العمر 18 و17 عاما، ثم تناول المتبقي من الزجاجة ووفاته.

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أقوال نجل المتهم في جريمة منشأة ناصر

واستعلمت النيابة العامة في القاهرة، عن الحالة الصحية الخاصة بأبناء العامل، حيث تبين إصابتهم بحروق متفرقة في الجسد أثر إلقاء مياه النار على أجسادهم، وتلقيهم العلاج اللازم في المستشفى، حيث استمعت النيابة لأقوال أحدهم حول الواقعة بعد بيان قدرته على الاستجواب، وقرر بأن والده كان دائم التشاجر مع والدته بسبب مصروفات المنزل.

 

وقال ابن المتهم أمام النيابة العامة في القاهرة، إن الخلافات زادت في الفترة الأخيرة بسبب عدم صرف والدهم على المنزل فقامت والدتهم باللجوء إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع ضد والدهم، وما أن علم الأب بذلك ذهب إليها وتشاجر معها ثم قال لها - أنا هحرق قلبك - على عيالك عشان تبقى تخلعيني.

 

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وتابع الإبن المصاب أمام النيابة، والدي قام بالإعتداء علي أنا وشقيقي، وأغلق الغرفة علينا بالمفتاح، وخرج من المنزل إلا أننا سمعنا صوته من جديد بعد دقائق في المنزل، وأثناء ذلك كانت والدتنا تحاول فتح الباب لإخراجنا، إلا أنه عاد وفتح الباب وسكب علينا مياه من زجاجة وشعرنا بالحرق أثر ذلك، ثم وقف يصرخ في الشقة ويتناول المادة المتواجدة في الزجاجة.

 

أب يحرق أبناءه في القاهرة ويتناول مياه نار

قصة عامل منشأة ناصر، تلقت عنها أجهزة مديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ أفاد بمصرع شخص وإصابة شخصين آخرين في شقة بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

 

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، العثور على جثمان رجل أربعيني يرتدي كامل ملابسه، وبجواره شابين - ابنائه - في العقد الثاني من العمر وبهما حروق خطيرة، وزجاجة بها مادة حارقة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

التحريات تكشف تفاصيل جريمة منشأة ناصر

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة الزوج المتوفي، أثر خلافات بينه وبين زوجته بعدما أقامت ضده دعوى خلع وأخرى للحصول على النفقة، فقرر الانتقام منها وأحضر زجاجة مياه نار وقام بإلقائها على أبنائه ثم تناول المتبقي منها.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث صرحت بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت لأقوال الزوجة واستعلمت عن الحالة الصحية للأبناء.

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