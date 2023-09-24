خادمة تسرق مشغولات ذهبية من منزل بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة (خادمة - مقيمة دائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالي).. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وقيامها ببيع المسروقات لمحل مصوغات بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ، وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات البيع وقيامها بسداد بعض ديونها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.