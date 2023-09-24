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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خادمة تسرق مشغولات ذهبية من منزل بأسيوط

ذهب
ذهب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة (خادمة - مقيمة دائرة القسم).

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالي).. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وقيامها ببيع المسروقات لمحل مصوغات بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ، وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات البيع وقيامها بسداد بعض ديونها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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