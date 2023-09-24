شوبير:الأهلي يبدأ مشواره في دوري أبطال أفريقيا اليوم بمواجهة سان جورج

علق الإعلامي أحمد شوبير علي مباراة الأهلي اليوم أمان سان جورج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"الأهلي يبدأ مشواره في دوري أبطال أفريقيا اليوم بمواجهة فريق سان جورج".

يلتقي في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سانت جورج الإثيوبي في لقاء الذهاب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

اللقاء هو الأول بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما في بطولات الأندية الإفريقية، لكن الأهلي سبق وواجه من قبل ناديي البن وجيما أبا جيفار من إثيوبيا.

المواجهة الأولى للأهلي مع الأندية الأثيوبية كانت مع نادي البن الأثيوبي بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لقاء الذهاب في أديس أبابا أقيم يوم 22 مارس 1998م وانتهى بالتعادل 1-1، وفي لقاء العودة بالقاهرة في 3 أبريل 1998 تعادل الفريقان 2-2، وخرج الأهلي نتيجة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين، ووقتها لعب الأهلي بفريق من البدلاء، بينما كان الفريق الأول يلعب في نفس اليوم مع الشباب السعودي في كأس النخبة العربية «السوبر» والتي أقيمت في تونس، وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثانية، كانت مع نفس الفريق البن الأثيوبي، وفي نفس الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في أديس أبابا يوم 25 مارس 2012م، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 8 أبريل 2012م، فاز الأهلي 3- صفر، وأكمل طريقه وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت مع فريق جيما أبا جيفار، بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر يوم 14 ديسمبر 2018، وفاز جيما أبا جيفار في أديس أبابا بهدف للا شيء يوم 23 ديسمبر 2018م.

لعب الأهلي مع أندية أثيوبيا ست مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.