مرتضى منصور بيبعت لي رسائل بس مبقراهاش خالص.. حسين لبيب يفجر مفاجأة

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" حسين لبيب: مرتضى منصور بيبعتلي رسايل حتى الآن.. بس مبقراهاش خالص".



أكد حسين لبيب المرشح لـ رئيس نادي الزمالك، خلال الفيديو، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، يتواصل معه من خلال الموبايل، معلقًا " مرتضى منصور بيبعتلي رسائل حتى الآن.. بس مبقراهاش خالص".



وجاء في التقرير، أن حسين لبيب، يطالب بأن يكون هناك منافسة بين جميع المرشحين على منصب رئاسة الزمالك.



وأوضح أن آخر سالة من مرتضى له كان بشأن البراءة الخاصة بقضية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



وأشار إلي أنه يحب نادي الزمالك، و تربى في نادي الزمالك، ولا يبخل بأي شئ على نادي الزمالك.

