الحكم علي مرتضى منصور في سب شوبير والخطيب اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكمها في 3 طلبات ردّ مُقامة من مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي ضد هيئات محاكمته في 3 قضايا سبّ وقذف.



3 قضايا

كان مرتضى منصور طلب ردّ المحكمة في قضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والإعلامي أحمد شوبير ومحمد سراج الدين والمستشار القانوني للأهلي محمد عثمان.

وكانت قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامهبسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهليالمحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، لحلسة ١٦ نوفمبر للاطلاع وارفاق شهادة من محكمة النقض.