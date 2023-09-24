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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشغل شرف مش عيب.. أمير سعودي يفتتح مطعما بجدة ويشارك في إعداد الطعام

صدى البلد

في خطوة غير مسبوقة، افتتح الأمير السعودي نايف بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مطعما للوجبات السريعة في مدينة جدة، وشارك في إعداد الطعام بنفسه، مؤكدا أن "الشغل شرف ما هو عيب"، وأنه يحب التحدي والابتكار.

تفاصيل المطعم

يقع المطعم في حي الروضة بجدة، ويحمل اسم "برجر نايف"، وهو مختص بتقديم البرجر والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية. ويتميز المطعم بديكوره البسيط والأنيق، وألوانه الزاهية، وشعاره المستوحى من شكل الأمير نايف. ويستخدم المطعم مكونات طازجة وصحية، ويقدم خدمة التوصيل للزبائن.

ردود الأفعال

ولقي افتتاح المطعم ترحيبا وإشادة من قبل الجمهور، الذي أثنى على تواضع الأمير نايف، وحبه للعمل، وثقافته الغذائية. وقد نشر الأمير نايف على حسابه في تويتر صورا له وهو يشارك في إعداد الطعام، وكتب: "أول يوم عمل لي في المطعم.. شكرا لكل من جاء ودعمني.. أحب التحدي والابتكار.. عملي في الشغل، الشغل شرف ما هو عيب". وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من المتابعين، الذين أبدوا إعجابهم بالمبادرة، وتمنوا له التوفيق والنجاح.

الأمير السعودي عبدالعزيز آل سعود وجبات السريعة مدينة جدة السعودية

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