احذر طرق النصب في التسوق الإلكتروني.. خبير يكشفها

كشف المهندس أيسم صلاح الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن كيفية تجنب طرق النصب في عمليات التسويق الإلكتروني.

وقال المهندس أيسم صلاح الدين، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر 2"، إن التسوق الإلكتروني له أكثر من شكل مثل التسوق عبر مواقع كبيرة ومشهورة، أو التسوق عبر منصة مشهورة مثل "فيسبوك"، أو التسوق من موقع صغير مجهول الهوية.

ونصح خبير تكنولوجيا المعلومات بضرورة التعامل مع المنصات الكبيرة لأنها أكثر طريقة آمنة للتسوق عبر الإنترنت، ويمكن من خلالها استرجاع البضاعة واسترداد الأموال.

وحذر من وضع البيانات الشخصية للحساب البنكي على المواقع المجهولة عند الشراء، ويفضل عند الشراء اللجوء لتطبيقات الموبيل أفضل من المتصفح.



