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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج هادئ.. دارين حداد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة دارين حداد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الستوري.

وظهرت دارين في الصور بإطلالة صيفية متميزة، معتمدة على المكياج الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

وشاركت دارين مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "عمرو عبد الجليل فى دور نجيب الريحانى، ومصطفى شوقى دور سيد درويش، وفردوس عبد الحميد والدة نجيب الريحانى، ورزان مغربى".

وكان آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، الذى ضم كوكبة من النجوم وهم: "حسن الرداد، وأروى جودة، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وهالة فاخر، ومحمود حجازى، وعثمان محمد على، بالإضافة إلى الفنان القدير مصطفى فهمى".

إطلالة دارين حداد

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