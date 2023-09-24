محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام المقرر لها في تمام الرابعة عصرًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، ضمن تشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة وست هام.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جوميز - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جونز

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

ويستهدف فريق ليفربول، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب وست هام وإشعال الصراع على الصدارة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي يرصيد 13 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز السادس برصيد 10 نقاط.