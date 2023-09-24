زعانف القرش وحساء الكلاب.. عادات غريبة لزعماء سابقين منهم هتلر| فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن أغرب عادات الطعام لزعماء سابقين.

واشتهر "هتلر" على الرغم من بشاعة جرائمه وقتل 40 مليون شخص، بأنه كان نباتيا، ويفضل تناول المرق والبطاطس المهروسة، وكان يفرض نظاما صارما على عاداته الغذائية، وهناك 15 طاهيا مسئولين عن إعداد واختبار الطعام قبل تناوله ليضمن خلوه من المواد السامة.

أما الزعيم "كيم كونغ"، زعيم كوريا الشمالية السابق، فكان يحب أن يتناول حساء الكلاب، وزعانف القرش لاعتقاده أنها تزيد من القدرة الجنسية.

أما الزعيم "فرانسيسكو" السابق لغينيا الاستوائية، فكان يحب تناول لحوم البشر.



