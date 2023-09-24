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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير كلينكر وصودا كاوية وتفريغ فحم وسيارات بموانئ اقتصادية قناة السويس

ميناء
ميناء

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استمرار شحن خام الكلينكر والصودا الكاوية وتفريغ فحم وسيارات بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية - في بيان، اليوم /الأحد/ - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل السفينة "LMZ PHOEBE" القادمة من الإسكندرية لشحن 45 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى لبنان، كما وصلت السفينة "HORUS" القادمة من تركيا، وذلك لتفريغ 77 ألف طن من الفحم بنظام السحب المباشر، حيث يستخدم كوقود بديل في صناعة الأسمنت، واتخذت إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

وشهد ميناء غرب بورسعيد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة "DICIE DENIZ" لشحن 3150 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا، كما استقبل الميناء سفينة الرورو العملاقة "HAE SHIN" القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 2408 سيارات لذوي الهمم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها، تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى سنغافورة.

وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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