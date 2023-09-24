محلل: انفصال الاقتصاد الصيني عن الاتحاد الأوروبى يسبب أضرارا لا يمكن تخيلها.. فيديو

قال المحلل الاقتصادي عاصم منصور، أن الصين صاحبة أكبر ثاني اقتصاد عالمي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى تضرر كثيرا بسبب انفصاله اقتصاديا عن روسيا.

وأضاف عاصم منصور خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن انفصال الاقتصاد الصيني عن الاتحاد الأوروبى وأمريكا يسبب أضرار اقتصادية ضخمة لا يمكن تخيلها.

وأكد المحلل الاقتصادى، أن التلويح بالانفصال الاقتصاد الصيني، سيعيد الكثير من الملفات بين الاتحاد الاوروبي وامريكا من جانب والصين من جانب آخر لـ طاولة النقاشات.

الاتحاد الأوروبي

وقال نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي نية للانفصال عن الصين في التعاملات المختلفة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وأضاف أوروبا تحتاج إلى حماية نفسها عندما يتم إساءة استخدام انفتاحها، حيث يتطلع الجانبان إلى تهدئة التوترات المتزايدة بشأن الجغرافيا السياسية والتجارة.