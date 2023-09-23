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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن ننفصل عنها أبدًا.. إعلان حاسم لمسئول أوروبي كبير عن الصين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي والصين

قال نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي نية للانفصال عن الصين في التعاملات المختلفة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

لكن أوروبا تحتاج إلى حماية نفسها عندما يتم إساءة استخدام انفتاحها، حيث يتطلع الجانبان إلى تهدئة التوترات المتزايدة بشأن الجغرافيا السياسية والتجارة.

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توترت العلاقات بين الجانبين بسبب علاقات بكين مع موسكو بعد اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا، ومساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال دومبروفسكيس اليوم السبت في كلمة ألقاها في مؤتمر بوند السنوي في شنجهاي، إن الكتلة سجلت تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي، لكنها ”غير متوازنة”، مشيراً إلى عجز تجاري يبلغ حوالي 400 مليار يورو (426.08 مليار دولار) لصالح الصين.

ويقوم دومبروفسكيس، وهو أيضا المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، بزيارة للصين تستغرق أربعة أيام سعيا لعلاقات اقتصادية أكثر توازنا مع الاتحاد الأوروبي.

ووصل بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستحقق فيما إذا كانت ستفرض تعريفات عقابية لحماية المنتجين الأوروبيين من واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.

وتهدف الزيارة إلى تجديد الحوار مع الصين بعد جائحة كوفيد-19 حيث يسعى الجانبان إلى تهدئة التوترات بشأن قضايا تتراوح بين الاستثمار الأجنبي والتجارة والجغرافيا السياسية بالإضافة إلى الانتقادات الغربية لعلاقات بكين الوثيقة مع موسكو بعد التدخل  الروسي في أوكرانيا عام 2022.
 

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