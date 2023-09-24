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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. تعرف على الموقف التنفيذى بمشروع تطوير طريق شطا

طريق دمياط
طريق دمياط

أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، تفقدت خلالها منطقة شطا لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة اولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد،  علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض 3 متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد ، كما يشمل إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار وجزيرة وسطى.

وتابعت " المحافظ " الأعمال الجارى تنفيذها ، كما ناقشت خطة المرحلة المقبلة لاستكمال عملية التطوير، وكذلك خطة تشجيره وانارته ، حيث وجهت " الدكتورة منال عوض " بالبدء فى أعمال التطوير بالقطاعات الأخرى .

كما أكدت على رفع المخلفات بجانبى الطريق والالتزام الجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية، مع العمل وفقًا لخطة محددة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة و الإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوى

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دمياط أعمال التطوير الجدول الزمني الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القطاعات الأخرى الشكل الحضاري الموقف التنفيذ حركة المرور

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