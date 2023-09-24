مرور مفاجئ على مستشفى كفر سعد المركزي بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية



في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة دمياط ،

قام اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمرور المفاجئ على مستشفى كفر سعد المركزي، و ذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، موجهاً بتعزيز عدد الأطباء في بعض التخصصات الطبية بالاستقبال، مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم، وتم التأكيد على التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وتم التأكيد على استكمال كافة الأطباء للنوبتجية والسهر المحددة لهم وفقاً لقانون المهن الطبية،

كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، كما تفقد والأقسام الداخلية وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم،

كما تابع الاجهزة الطبية و الوقوف على وجود اى اعطال بالمستشفى و صيانتها.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، وإتباع معايير الجودة و مكافحة العدوى حرصًا على سلامة و امن المرضى.