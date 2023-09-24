ينطلق أول أكتوبر.. تعرف على شعار مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

ينطلق مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة في الأول من أكتوبر المقبل تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويشارك فيه ١٤ دولة عربية و أوروبية بجانب ورشة للغة الجسد في المسرح، وورشة العلاج بالفن، وورشة التغطية الصحفية للمهرجانات، كما تستمر منصة الحكواتي في تقديم العديد من الحكائين المصريين احتفاءً بفن الحكي كأحد فنون الآداء الفردي، بالإضافة لعروض منصة مونودراما الشاشة.

وقال د. أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، إن المهرجان هو الوحيد من نوعه في مصر ويحظى بالتفاف عربي ودولي كبير حيث يعمل بهوية واضحة، ومنهجه قائم على التفاعل و التلاقي الحر لثقافات وحضارات متنوعة من شتى أنحاء العالم، منطلقاََ من هويتنا المصرية الأصيلة، و مستنداََ على تاريخ و حضارة هي الأعرق في تاريخ الحضارات، و هذا التفاعل من خلال عروض المونودراما وهي العروض التي تعتمد على الممثل الواحد و غالبا ما تعبر موضوعاتها عن ما بداخل النفس البشرية من ألم أو سعادة.

وأضاف"رؤوف" أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بتفرده و خصوصيته من المهرجانات القليلة التي تستهدف الجمهور بدون تصنيفات نوعية أو عمرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود العديد من المهرجانات الدولية للمونودراما في الوطن العربي يظل أيام القاهرة قبلة فناني المونودراما من مختلف دول العالم ومن هنا كان شعارنا " القاهرة عاصمة المونودراما".

وتابع: المهرجان يتطور بشكل لافت في كل دورة سواء من خلال دقة الاختيار او تنظيم العروض أو من خلال تنوع الورش و مهنيتها، أو من خلال استقدام ضيوف دوليين على قدر من الكفاءة و التميز، و أيضاََ اختيار مكرمين ذوي التاريخ الطويل و التجربة الراسخة التي تستحق أن نضئ عليها لتكون نبراس لأجيال ما زالت تخطو خطواتها الأولى.

وعن اختيار الدولة ضيف الشرف فقال رئيس المهرجان: نختار الدولة ضيف شرف وفق معايير فنية و إنسانية ووعي بما يدور حولنا و يحيق بالعالم، و تحل السودان هذا العام ضيف شرف الدورة السادسة من المهرجان.

واسترسل دائماً ينطلق المهرجان - في كل دوراته السابقة- بشغف كبير و تحد أقوى مهما كانت العقبات و الاحتياجات، مندفعين إلى الأمام بمحبة كبيرة و تفان من كل فريق العمل لا نطمح إلا لتحقيق الأهداف و الارتقاء و التميز للناس و الوطن.



وفي النهاية أكد على دعم وزارة الثقافة للمهرجان ومحاولتها تذليل العقبات قدر الإمكان و ذلك من خلال أغلب مؤسسات الوزارة متوجها بالشكر إليهم.

يشار إلى أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني .