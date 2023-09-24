عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ينطلق أول أكتوبر.. تعرف على شعار مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

صدى البلد

ينطلق مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة في الأول من أكتوبر المقبل تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويشارك فيه ١٤ دولة عربية و أوروبية بجانب ورشة للغة الجسد في المسرح، وورشة العلاج بالفن، وورشة التغطية الصحفية للمهرجانات، كما تستمر منصة الحكواتي في تقديم العديد من الحكائين المصريين احتفاءً بفن الحكي كأحد فنون الآداء الفردي، بالإضافة لعروض منصة مونودراما الشاشة.

وقال د. أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، إن المهرجان هو الوحيد من نوعه في مصر ويحظى بالتفاف عربي ودولي كبير حيث يعمل بهوية واضحة، ومنهجه قائم على التفاعل و التلاقي الحر لثقافات وحضارات متنوعة من شتى أنحاء العالم، منطلقاََ من هويتنا المصرية الأصيلة، و مستنداََ على تاريخ و حضارة هي الأعرق في تاريخ الحضارات، و هذا التفاعل من خلال عروض المونودراما وهي العروض التي تعتمد على الممثل الواحد و غالبا ما تعبر موضوعاتها عن ما بداخل النفس البشرية من ألم أو سعادة.

وأضاف"رؤوف" أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بتفرده و خصوصيته من المهرجانات القليلة التي تستهدف الجمهور بدون تصنيفات نوعية أو عمرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود العديد من المهرجانات الدولية للمونودراما في الوطن العربي يظل أيام القاهرة قبلة فناني المونودراما من مختلف دول العالم ومن هنا كان شعارنا " القاهرة عاصمة المونودراما".

 

txt

رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح: الورش أهم فعالياتنا في العام الحالي

txt

رئيس مهرجان سماع الدولي يؤكد مشاركة 30 فرقة عالمية متعددة الثقافات

 

وتابع: المهرجان يتطور بشكل لافت في كل دورة سواء من خلال دقة الاختيار او تنظيم العروض أو من خلال تنوع الورش و مهنيتها، أو من خلال استقدام ضيوف دوليين على قدر من الكفاءة و التميز، و أيضاََ اختيار مكرمين ذوي التاريخ الطويل و التجربة الراسخة التي تستحق أن نضئ عليها لتكون نبراس لأجيال ما زالت تخطو خطواتها الأولى.

وعن اختيار الدولة ضيف الشرف فقال رئيس المهرجان:  نختار الدولة ضيف شرف وفق معايير فنية و إنسانية ووعي بما يدور حولنا و يحيق بالعالم، و تحل السودان هذا العام ضيف شرف الدورة السادسة من المهرجان.

واسترسل دائماً ينطلق المهرجان - في كل دوراته السابقة- بشغف كبير و تحد أقوى مهما كانت العقبات و الاحتياجات، مندفعين إلى الأمام بمحبة كبيرة و تفان من كل فريق العمل لا نطمح إلا لتحقيق الأهداف و الارتقاء و التميز للناس و الوطن.


وفي النهاية أكد على دعم وزارة الثقافة للمهرجان ومحاولتها تذليل العقبات قدر الإمكان و ذلك من خلال أغلب مؤسسات الوزارة متوجها بالشكر إليهم.

يشار إلى أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة  في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين  الكيلاني .

القاهرة الدولي للمونودراما المهرجانات الدولية المهرجانات أيام القاهرة الدولي للمونودراما مهرجان ايام القاهرة الدولي للمونودراما وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

مفاجأة.. كولر يحسم مصير كريستو مع الأهلي

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد ترشحه للأوسكار.. منتج “فوي فوي فوي” يشكر صاحب الفكرة

وردة .. تفاصيل دور ياسمين رئيس في فيلم "الفستان الأبيض"

بعد العائدون.. مايا طلام تشارك في مهرجان الجونة بفيلم "المعزة"

تعرف على موعد عرض الموسم الثاني من Squid Game عبر نتفليكس

افتتاحية سيئة للجزء الرابع من فيلم سيلفستر ستالون الشهير Expendables

بعد نجاح الجزء الأول.. تعرف على موعد طرح فيلم الرعب Smile 2

كنت مخلصة له.. شاكيرا تكشف عن تراجع مهنتها بسبب بيكيه |صور

اليوم..عرض مسلسل بالطو على DMC بعد نجاحه على منصة Watch it

ترشيحاتنا

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سانت جورج في دوري أبطال إفريقيا

أسامة السعيد: أمريكا تستخدم الأونروا لمعاقبة اللاجئين الفلسطينيين

عاجل|ننشر بالأسماء.. قرارات هيئة النيابة الإدارية بتنقلات العام القضائي الجديد

مساعد زيلينسكي السابق يكشف موعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية

أزمة في قائمة حسين لبيب بسبب وعود «شكري» للمقربين بعد انتخابات الزمالك

النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

تفاصيل صفع ممثلة شهيرة زميلها على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ