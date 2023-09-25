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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد والصلب: مستمرون في التصفية.. ولا صحة لنقل "الأفران والمعدات" لشركات تابعة

شركة الحديد والصلب
شركة الحديد والصلب

نفت شركة الحديد والصلب المصرية"تحت التصفية"،  ما يتداول عن دراسة الشركة نقل عدد من معدات وأفران لاستخدامها في شركات تابعة.

وأكدت شركة الحديد والصلب المصرية ، أنها مستمرة في أعمال التصفية وليس لديها علم بما يتداول.

وحققت الحديد والصلب 40.63 مليون جنيه أرباحاً بعد الضرائب خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022.

وبلغت قيمة مبيعات نحو 121.21 مليون جنيه  خلال العام المالي الماضي 2022-2021.

قرار تصفية الحديد والصلب 

وفي يناير 2021،وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب علي قرار تصفية الشركة، بعد محاولات كثيرة لوقف الخسائر والتي بلغت نحو 8.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2019 ،بحسب وزارة قطاع الأعمال.

وبلغت إجمالي ديون شركة الحديد والصلب نحو 12مليار جنيه ، وحصلت العمال علي كافة مستحقاتهم والتي بلغت 2.2 مليارجنيه، وفق تصريحات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام .
 

 ومازالت أعمال تصفية شركة الحديد والصلب  مستمرة  حتي الآن.

وإنشئت شركة الحديد والصلب  إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية. 

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات المعدنية علي نحو 82.4% من أسهم الشركة فيما يمتلك بنك مصر4.92 % وبلغت نسبة مساهمة مصر للالومنيوم نحو 1.81% ،ولاتتعد نسبة النصر للتعدين في شركة الحديد والصلب 1%.

الحديد والصلب معدات أفران النصر للتعدين الحديد

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