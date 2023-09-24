عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا استكمال محاكمة زوج مذيعة شهيرة تسبب في وفاة مدير بنك

صدى البلد

 تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد، غدًا الاثنين، ثاني جلسات محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة شهيرة فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد.

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

بالأسماء.. ننشر توزيع العمل القضائي لـ محكمة النقض خلال العام الجديد

تأجيل أولى جلسات محاكمة زوج مذيعة شهيرة لـ 25 سبتمبر

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة


وأحالت النيابة العامة بأكتوبر المتهمين للمحاكمة الجنائية، في وقت سابق وحددت جلسة لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد.

 

الشيخ زايد


استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم «عقر الكلب»، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

الشيخ زايد مذيعة مذيعة شهيرة مدير بنك تعرضه للعقر مدينة الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

سر الحلبة بالعسل والمنشطات.. قصة الطالبة الجامعية وزوجها المسن في روض الفرج

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

موضوعات متعلقة

عاجل|ننشر بالأسماء.. قرارات هيئة النيابة الإدارية بتنقلات العام القضائي الجديد

لتحسين الخدمات.. برتوكول تعاون بين العدل والجهاز المركزي للإحصاء |صور

تخلص منه رميا بالرصاص.. تجديد حبس خفير أنهى حياة عامل

عامل ينهي حياة سائق لودر بالتبين.. وقرار عاجل من المحكمة

قرار المحكمة في عامل سرق سيارة بـ ونش بسبب الميراث

أسرة تبحث عن كنز.. غدًا محاكمة 7 متهمين نقبوا عن الآثار بمنشأة القناطر

علاقة عاطفية بين عامل وطالبة تنتهي بمولودة و6 سنوات سجنا

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

سعر أرخص سيارة ميتسوبيشي في مصر بعد الأوفر برايس .. تفاصيل

بعد مصرع ضابط.. قوات حلف الناتو تستعد للتدخل في كوسوفو

أسعار العملات الأجنبية.. استقرار الدولار واليورو وتراجع الإسترليني

زيادة كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي.. 5 مؤشرات إيجابية يرصدها البنك المركزي

العالِم الهولندي يثير الرعب.. السعودية تكشف عن مفاجأة بشأن وقوع زلزال مدمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

تفاصيل صفع ممثلة شهيرة زميلها على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ