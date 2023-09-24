غدا استكمال محاكمة زوج مذيعة شهيرة تسبب في وفاة مدير بنك

تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد، غدًا الاثنين، ثاني جلسات محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة شهيرة فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد.



وأحالت النيابة العامة بأكتوبر المتهمين للمحاكمة الجنائية، في وقت سابق وحددت جلسة لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد.

الشيخ زايد



استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم «عقر الكلب»، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.